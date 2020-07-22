США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Проект российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находится на этапе летных испытаний, в то время как США отстают в этой области на 10-15 лет и пытаются недобросовестными заявлениями затормозить развитие таких систем в России.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование "систем Судного дня".
"Ничего подобного в США в течение ближайших 10-15 лет просто не может быть разработано. Именно отставание Вашингтона от России в создании таких видов крылатых ракет и побуждает высокопоставленных представителей США … делать подобные заявления", - сказал Коротченко.
Слова Биллингсли он назвал "политически ничтожными и не влекущими никаких последствий" и подчеркнул, что Россия при разработке своих стратегических программ не нуждается в сторонних советчиках.
"Москва будет реализовывать свои стратегические программы в области ядерных вооружений исходя из главной задачи – надежного обеспечения своей национальной безопасности и поддержания стратегического ядерного паритета с США даже в условиях возможного выхода США из всех договоренностей и непродления СНВ-3", - резюмировал эксперт.
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