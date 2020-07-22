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Новое оружие России
https://ria.ru/20200722/1574707579.html
США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт
Проект российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находится на этапе летных испытаний, в то время как США... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:24
новое оружие россии
маршалл биллингсли
цамто
игорь коротченко
сша
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573857108.html
https://ria.ru/20191003/1559346986.html
вообще-то, у американцев была такая разработка, но они действительно не решились ее испытывать даже....ядерный прямоточный двигатель оставляет за собой оч грязный радиоактивный след
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20
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152492/50/1524925032_0:1:1908:1074_1400x0_80_0_0_822b526bbe4e5980baaf62e9949a1d41.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маршалл биллингсли, цамто, игорь коротченко, сша, в мире

США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт

12:24 22.07.2020
2683
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Минобороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Проект российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" находится на этапе летных испытаний, в то время как США отстают в этой области на 10-15 лет и пытаются недобросовестными заявлениями затормозить развитие таких систем в России.
Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Сборка крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник
3 июля, 15:46
В США назвали "ужасными" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Ранее спецпосланник президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование "систем Судного дня".
"Ничего подобного в США в течение ближайших 10-15 лет просто не может быть разработано. Именно отставание Вашингтона от России в создании таких видов крылатых ракет и побуждает высокопоставленных представителей США … делать подобные заявления", - сказал Коротченко.
Слова Биллингсли он назвал "политически ничтожными и не влекущими никаких последствий" и подчеркнул, что Россия при разработке своих стратегических программ не нуждается в сторонних советчиках.
"Москва будет реализовывать свои стратегические программы в области ядерных вооружений исходя из главной задачи – надежного обеспечения своей национальной безопасности и поддержания стратегического ядерного паритета с США даже в условиях возможного выхода США из всех договоренностей и непродления СНВ-3", - резюмировал эксперт.
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Обсудить 20
Новое оружие РоссииМаршалл БиллингслиЦАМТОИгорь КоротченкоСШАВ мире
Популярные комментарии
вообще-то, у американцев была такая разработка, но они действительно не решились ее испытывать даже....ядерный прямоточный двигатель оставляет за собой оч грязный радиоактивный след
22 июля, 12:30
zz 810
141009
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