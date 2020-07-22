США отстали от проекта "Буревестник" на 10-15 лет, заявил эксперт

Слова Биллингсли он назвал "политически ничтожными и не влекущими никаких последствий" и подчеркнул, что Россия при разработке своих стратегических программ не нуждается в сторонних советчиках.

"Москва будет реализовывать свои стратегические программы в области ядерных вооружений исходя из главной задачи – надежного обеспечения своей национальной безопасности и поддержания стратегического ядерного паритета с США даже в условиях возможного выхода США из всех договоренностей и непродления СНВ-3", - резюмировал эксперт.