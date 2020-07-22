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США поручили закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:21
морган ортагус
дональд трамп
китай
хьюстон
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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морган ортагус, дональд трамп, китай, хьюстон, сша, в мире

США поручили закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне

12:21 22.07.2020
5654
© AP Photo / Steve CampbellГенеральное консульство Китая в Хьюстоне
Генеральное консульство Китая в Хьюстоне
© AP Photo / Steve Campbell
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев, сообщает агентство Рейтер.
По ее словам, США не намерены терпеть нарушения суверенитета со стороны КНР и запугивания граждан страны. Ортагус подчеркнула, что президент США Дональд Трамп настаивает на принципах справедливости и взаимности в американо-китайских отношениях.
Ранее МИД Китая сообщил, что США потребовали от Китая закрыть генеральное консульство в городе Хьюстон. Как заявил официальный представить ведомства Ван Вэньбинь, Китай обязательно даст необходимый и обоснованный ответ на это требование. При этом, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях, что в генконсульстве в Хьюстоне был пожар, так как сотрудники дипмиссии сжигали секретные документы, Ван Вэньбинь заявил, что "генконсульство в Хьюстоне функционирует нормально".
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Морган ОртагусДональд ТрампКитайХьюстонСШАВ мире
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