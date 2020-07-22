В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2661

НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Более 76% заразившихся Более 76% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

"По результатам исследований выявлен 3481 впервые установленный диагноз COVID-2019, за сутки – 22. Выздоровел всего 2661 пациент", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 180 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7702 человек, остаются под наблюдением 366 человек, в том числе 186 – в условиях самоизоляции на дому. В Ингушетии скончались 72 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.