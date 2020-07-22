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Распространение нового коронавируса
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В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2661
Более 76% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество

В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2661

12:21 22.07.2020
64
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Более 76% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлен 3481 впервые установленный диагноз COVID-2019, за сутки – 22. Выздоровел всего 2661 пациент", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 180 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7702 человек, остаются под наблюдением 366 человек, в том числе 186 – в условиях самоизоляции на дому. В Ингушетии скончались 72 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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