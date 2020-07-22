https://ria.ru/20200722/1574707325.html
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 2661
Более 76% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:21
2020-07-22T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_142:0:1879:1303_1400x0_80_0_0_aa34a35e16a098754bbf84ca378f007e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_359:0:1662:1303_1400x0_80_0_0_eae0cb45c1bdf12b80d8217b25adaef3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости.
Более 76% заразившихся коронавирусом
в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлен 3481 впервые установленный диагноз COVID-2019, за сутки – 22. Выздоровел всего 2661 пациент", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализировано 180 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 71, из них 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая трех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7702 человек, остаются под наблюдением 366 человек, в том числе 186 – в условиях самоизоляции на дому. В Ингушетии скончались 72 пациента с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.