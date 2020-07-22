Туристы получат компенсацию за отдых по России при помощи карты "МИР"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристы, путешествующие по РФ, будут получать частичную компенсацию затрат по турам в виде кэшбека на карту платежной системы "МИР", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР ранее сообщили, что программа по возврату средств заработает в августе.
"Суть стимулирующей акции – это денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы "МИР", - пояснили в АТОР.