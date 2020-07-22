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Туризм
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Туристы получат компенсацию за отдых по России при помощи карты "МИР"
Туристы, путешествующие по РФ, будут получать частичную компенсацию затрат по турам в виде кэшбека на карту платежной системы "МИР", сообщает Ассоциация... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:47
туризм
отчет михаила мишустина о работе правительства
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф

Туристы получат компенсацию за отдых по России при помощи карты "МИР"

12:47 22.07.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристы, путешествующие по РФ, будут получать частичную компенсацию затрат по турам в виде кэшбека на карту платежной системы "МИР", сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. В АТОР ранее сообщили, что программа по возврату средств заработает в августе.
"Суть стимулирующей акции – это денежный кэшбек на карту туриста при покупке тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплате банковской картой платежной системы "МИР", - пояснили в АТОР.
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ТуризмОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФ
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