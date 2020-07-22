Мишустин опроверг сообщения о невыплате надбавок врачам

"Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, что не все врачи получают доплаты за работу с коронавирусными пациентами.