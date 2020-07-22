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Мишустин опроверг сообщения о невыплате надбавок врачам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неправдой данные экспертов о том, что врачам не доплачивают надбавки. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество

Мишустин опроверг сообщения о невыплате надбавок врачам

12:19 22.07.2020
282
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в красную зону госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал неправдой данные экспертов о том, что врачам не доплачивают надбавки.
"Эти эксперты не базируют свои знания на фактах и на том, что есть на самом деле. Поверьте, что мы мониторим внимательнейшим образом доплаты врачам. Неправда это, в этом я абсолютно уверен", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, что не все врачи получают доплаты за работу с коронавирусными пациентами.
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Мишустин попросил сообщать ему, если такие факты вдруг появятся.
"Если есть такая информация, пожалуйста, дайте нам ее... Просьба конкретику дать, прошу на мое имя в буквальном смысле слова, мы очень внимательно этот кейс разобрали", - добавил премьер.
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Распространение нового коронавирусаОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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