Правительство выделило средства на субсидирование региональных перевозок

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на субсидирование региональных авиаперевозок с условием, что они будут осуществляться на самолетах, произведенных в России с 2009 года, говорится в соответствующем распоряжении.