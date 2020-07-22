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Правительство выделило средства на субсидирование региональных перевозок
Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на субсидирование региональных авиаперевозок с условием, что они будут осуществляться на самолетах, произведенных в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:13
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика

Правительство выделило средства на субсидирование региональных перевозок

12:13 22.07.2020
37
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на субсидирование региональных авиаперевозок с условием, что они будут осуществляться на самолетах, произведенных в России с 2009 года, говорится в соответствующем распоряжении.
"Выделить Росавиации из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 3000000 тысяч рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети, имея в виду обеспечение осуществления указанных перевозок в объеме не менее 450 тысяч пассажиров на современных воздушных судах, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года", - говорится в документе.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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