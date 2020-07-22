https://ria.ru/20200722/1574706791.html
Правительство выделило средства на субсидирование региональных перевозок
Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на субсидирование региональных авиаперевозок с условием, что они будут осуществляться на самолетах, произведенных в РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:13
2020-07-22T12:13
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_4c6220a6cbf8ac837a5f57d890c10ba7.jpg
https://ria.ru/20200706/1573956630.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_0:0:3141:1767_1400x0_80_0_0_4c6220a6cbf8ac837a5f57d890c10ba7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_206:0:2937:2048_1400x0_80_0_0_2c891fdcd6037d895e5ab885c7c5e4e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155735/83/1557358344_547:0:2595:2048_1400x0_80_0_0_5e19293c0d3f017ba69b47a51bb289a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика