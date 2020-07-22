Мишустин оценил ситуацию с детским отдыхом в России

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с летним детским отдыхом в России "на сегодняшний день все не так плохо".

В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого депутаты спросили его, как будет организован летний отдых детей в условиях пандемии коронавируса.

"До начала эпидемии в 2020 году предполагался отдых 7 миллионов детишек, 2 миллиона из которых в непростом положении. На эти цели, соответственно, в бюджете было запланировано 69 миллиардов рублей. Пандемия внесла коррективы в планы и детей, и работу оздоровительных учреждений, к огромному нашему сожалению", - ответил Мишустин.

При этом, по его словам, "на сегодняшний день все не так плохо". "С 1 июля, вы знаете, открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений… Мы в этом смысле, я считаю, провели, огромную работу. Это, в первую очередь, наша санитарно-эпидемиологическая служба, чтобы все необходимое сделать, чтобы защитить наших детишек от возможных угроз инфекции, также защитить сотрудников", - отметил он.

Мишустин добавил, что "в настоящий момент загрузка под 50 процентов разрешена, но важно то, что мы, фактически, разрешили перевозку детишек из региона в регион, слава богу, открыли сейчас региональные перевозки и сможем по так называемому зеленому коридору обеспечить детский отдых в других субъектах".