https://ria.ru/20200722/1574706731.html
Мишустин оценил ситуацию с детским отдыхом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с летним детским отдыхом в России "на сегодняшний день все не так плохо". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:12
2020-07-22T22:40
здоровье - общество
госдума рф
социальный навигатор
детские вопросы
детский отдых
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, коронавирус в россии, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
заявил, что с летним детским отдыхом в России "на сегодняшний день все не так плохо".
В среду Мишустин в Госдуме
выступил с отчетом о работе правительства. После этого депутаты спросили его, как будет организован летний отдых детей в условиях пандемии коронавируса.
"До начала эпидемии в 2020 году предполагался отдых 7 миллионов детишек, 2 миллиона из которых в непростом положении. На эти цели, соответственно, в бюджете было запланировано 69 миллиардов рублей. Пандемия внесла коррективы в планы и детей, и работу оздоровительных учреждений, к огромному нашему сожалению", - ответил Мишустин.
При этом, по его словам, "на сегодняшний день все не так плохо". "С 1 июля, вы знаете, открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений… Мы в этом смысле, я считаю, провели, огромную работу. Это, в первую очередь, наша санитарно-эпидемиологическая служба, чтобы все необходимое сделать, чтобы защитить наших детишек от возможных угроз инфекции, также защитить сотрудников", - отметил он.
Мишустин добавил, что "в настоящий момент загрузка под 50 процентов разрешена, но важно то, что мы, фактически, разрешили перевозку детишек из региона в регион, слава богу, открыли сейчас региональные перевозки и сможем по так называемому зеленому коридору обеспечить детский отдых в других субъектах".
Премьер заявил, что считает очень важным, чтобы руководители субъектов РФ с главным санитарным врачом по региону принимали выверенные решения. "Но очень надеюсь, что ребята в это оставшееся время успеют отдохнуть и посмотреть нашу страну", - заключил он.