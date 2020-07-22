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Мишустин оценил ситуацию с детским отдыхом в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с летним детским отдыхом в России "на сегодняшний день все не так плохо". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:40
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здоровье - общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, коронавирус в россии, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил ситуацию с детским отдыхом в России

12:12 22.07.2020 (обновлено: 22:40 22.07.2020)
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© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкТоржественная линейка во Всероссийском детском центре "Орленок", который отмечает 50-летие
Торжественная линейка во Всероссийском детском центре Орленок, который отмечает 50-летие
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с летним детским отдыхом в России "на сегодняшний день все не так плохо".
В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого депутаты спросили его, как будет организован летний отдых детей в условиях пандемии коронавируса.
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"До начала эпидемии в 2020 году предполагался отдых 7 миллионов детишек, 2 миллиона из которых в непростом положении. На эти цели, соответственно, в бюджете было запланировано 69 миллиардов рублей. Пандемия внесла коррективы в планы и детей, и работу оздоровительных учреждений, к огромному нашему сожалению", - ответил Мишустин.
При этом, по его словам, "на сегодняшний день все не так плохо". "С 1 июля, вы знаете, открылось очень большое количество детских оздоровительных учреждений… Мы в этом смысле, я считаю, провели, огромную работу. Это, в первую очередь, наша санитарно-эпидемиологическая служба, чтобы все необходимое сделать, чтобы защитить наших детишек от возможных угроз инфекции, также защитить сотрудников", - отметил он.
Мишустин добавил, что "в настоящий момент загрузка под 50 процентов разрешена, но важно то, что мы, фактически, разрешили перевозку детишек из региона в регион, слава богу, открыли сейчас региональные перевозки и сможем по так называемому зеленому коридору обеспечить детский отдых в других субъектах".
Премьер заявил, что считает очень важным, чтобы руководители субъектов РФ с главным санитарным врачом по региону принимали выверенные решения. "Но очень надеюсь, что ребята в это оставшееся время успеют отдохнуть и посмотреть нашу страну", - заключил он.
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Здоровье - ОбществоГосдума РФСоциальный навигаторДетские вопросыДетский отдыхКоронавирус в РоссииМихаил МишустинОбщество
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