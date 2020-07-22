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Консульский отдел посольства Израиля в России возобновил прием
Консульский отдел посольства Израиля в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, сообщили РИА Новости в израильской дипмиссии. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:12
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