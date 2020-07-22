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Консульский отдел посольства Израиля в России возобновил прием
Консульский отдел посольства Израиля в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, сообщили РИА Новости в израильской дипмиссии. РИА Новости, 22.07.2020
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Консульский отдел посольства Израиля в России возобновил прием

12:12 22.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Консульский отдел посольства Израиля в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, сообщили РИА Новости в израильской дипмиссии.
"Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, в соответствии со строжайшими санитарными нормами", - говорится в сообщении.
Заграничный паспорт гражданина РФ
29 мая, 13:29Распространение нового коронавируса
Консульский отдел посольства России в Нидерландах возобновит работу
"Первыми будут рассматриваться случаи гуманитарной необходимости", - добавили в посольстве.
В Израиле по-прежнему сохраняется запрет на въезд иностранцев, он действует до 1 сентября. А израильтяне, возвращающиеся из-за границы, должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилета.
Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
3 июля, 13:29
Россия возобновит работу посольства в Ливии
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