https://ria.ru/20200722/1574706389.html
Мишустин отказался от помощи министров на отчете в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, выступающему с первым отчетом о работе кабмина, подключить к разговору... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:09
2020-07-22T12:09
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
, выступающему с первым отчетом о работе кабмина, подключить к разговору профильных министров, но глава правительства попросил разрешить ему самому ответить на вопросы до конца.
"Может быть, все-таки подключим к разговору министров и вице-премьеров. Так получается, вы на себя все взяли, было бы хорошо, чтобы они себя проявили, наши коллеги", - предложил Володин, отметив, что в ложах они "как-то уже притомились, по-видимому".
"Я все-таки просил бы разрешить мне до конца ответить на вопросы, потому что наша команда... мы готовились же серьезно к Думе и все вопросы смотрели. Она потом обязательно, наша команда, выступит, если надо будет, в конце, а может быть, и во время перерыва, так сказать, пообщается и расскажет о наших стратегических планах ", - ответил Мишустин.