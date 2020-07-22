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Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта
Внедрение искусственного интеллекта в медицине, финансах и других сферах даст возможность опережающего развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:08
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта

12:08 22.07.2020
149
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в медицине, финансах и других сферах даст возможность опережающего развития страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач, минимизируя любое общение государства с человеком. Искусственный интеллект на сегодня - это очень серьезный драйвер таких элементов. Внедрение искусственного интеллекта в такие сферы, как медицина, финансы и прочее, на сегодняшний день даст нам возможность опережающего развития страны", - сказал Мишустин.
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах ("регуляторных песочницах") для цифровых инноваций, третье чтение запланировано на 22 июля.
По словам Мишустина, элемент "регуляторных песочниц" очень важен. "Потому что невозможно будет правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав все эксперименты. Речь идет о тех же беспилотниках, которые сегодня невозможно использовать, если вы не примете соответствующие нормативы", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин
6 июля, 10:54
Путин поручил утвердить отдельный проект "Искусственный интеллект"
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