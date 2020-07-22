Мишустин оценил важность внедрения искусственного интеллекта

"Государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач, минимизируя любое общение государства с человеком. Искусственный интеллект на сегодня - это очень серьезный драйвер таких элементов. Внедрение искусственного интеллекта в такие сферы, как медицина, финансы и прочее, на сегодняшний день даст нам возможность опережающего развития страны", - сказал Мишустин.