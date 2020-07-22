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В Госдуму внесли проект о доле закупок российских товаров
Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект об установлении с 2021 года в госпрограммах РФ доли закупаемых российских... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:08
владимир гутенев
константин долгов
госдума рф
экономика
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владимир гутенев, константин долгов, госдума рф, экономика

В Госдуму внесли проект о доле закупок российских товаров

12:08 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект об установлении с 2021 года в госпрограммах РФ доли закупаемых российских товаров и порядка мониторинга и контроля достижения этого показателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает установление правительством в госпрограммах РФ случаев использования такого целевого показателя (индикатора) как доля закупленных товаров российского происхождения, а также порядка мониторинга и контроля его достижения. Соответствующее изменение вносится в статью 28 закона "О стратегическом планировании РФ".
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Разработчики обращают внимание, что сейчас при достижении целей реализации госпрограмм отсутствует обязанность оценивать эффективность их реализации на предмет выполнения минимальной доли закупок российских товаров.
"Данная методологическая недоработка законодательства о стратегическом планировании в РФ позволяет заказчикам при реализации государственных программ закупать любые иностранные товары путем манипуляций с избыточными и (или) редкими характеристиками иностранной продукции. Это создает дополнительные препятствия для достижения целей социально-экономического развития РФ", - считают они.
Применение в госпрограммах показателя "доля закупок товаров российского происхождения", приобретаемых при их реализации, позволит создать долговременный механизм поддержки российского производства в целях обеспечения экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, полагают разработчики.
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Владимир ГутеневКонстантин ДолговГосдума РФЭкономика
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