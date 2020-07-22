В Госдуму внесли проект о доле закупок российских товаров

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сенатор Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект об установлении с 2021 года в госпрограммах РФ доли закупаемых российских товаров и порядка мониторинга и контроля достижения этого показателя, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает установление правительством в госпрограммах РФ случаев использования такого целевого показателя (индикатора) как доля закупленных товаров российского происхождения, а также порядка мониторинга и контроля его достижения. Соответствующее изменение вносится в статью 28 закона "О стратегическом планировании РФ".

Разработчики обращают внимание, что сейчас при достижении целей реализации госпрограмм отсутствует обязанность оценивать эффективность их реализации на предмет выполнения минимальной доли закупок российских товаров.

"Данная методологическая недоработка законодательства о стратегическом планировании в РФ позволяет заказчикам при реализации государственных программ закупать любые иностранные товары путем манипуляций с избыточными и (или) редкими характеристиками иностранной продукции. Это создает дополнительные препятствия для достижения целей социально-экономического развития РФ", - считают они.