Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске COVID-19 в июне

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Информация в СМИ о всплеске заболеваемости коронавирусом в Информация в СМИ о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.

Ранее в издании "Медуза" появилась статья о том, что якобы если судить по смертности, то вспышка коронавируса в Москве началась 6 июня, когда мэр Сергей Собянин объявил о "начале возвращения к обычной жизни", а 22-24 июня был последний короткий пик, возможно, связанный с парадом, после чего темпы распространения вируса в городе вновь стали снижаться.

"В связи с публикацией в СМИ о том, что в начале июня в Москве был всплеск заболеваемости коронавирусом, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Информация о том, что, судя по данным о смертности от новой коронавирусной инфекции, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что, по данным оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, с 6 по 24 июня наблюдалось постоянное снижение числа умерших от COVID-19. Кроме того, с 6 по 24 июня больше чем в два раза снизилось число заболевших, а уровень прироста в июне стабильно имел отрицательные показатели, то есть постепенно уменьшался. Основной показатель эпидемиологической обстановки — среднесуточный темп прироста — с 6 по 24 июня также отрицательный.

"Таким образом, информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идет новая вспышка вируса", — заключается в материале.