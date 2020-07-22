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Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске COVID-19 в июне
Информация в СМИ о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:32
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске COVID-19 в июне

12:04 22.07.2020 (обновлено: 15:32 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Информация в СМИ о всплеске заболеваемости коронавирусом в Москве в июне не соответствует действительности, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Ранее в издании "Медуза" появилась статья о том, что якобы если судить по смертности, то вспышка коронавируса в Москве началась 6 июня, когда мэр Сергей Собянин объявил о "начале возвращения к обычной жизни", а 22-24 июня был последний короткий пик, возможно, связанный с парадом, после чего темпы распространения вируса в городе вновь стали снижаться.
"В связи с публикацией в СМИ о том, что в начале июня в Москве был всплеск заболеваемости коронавирусом, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением. Информация о том, что, судя по данным о смертности от новой коронавирусной инфекции, 6 июня в Москве зафиксирован рост заболеваемости, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что, по данным оперативного штаба Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, с 6 по 24 июня наблюдалось постоянное снижение числа умерших от COVID-19. Кроме того, с 6 по 24 июня больше чем в два раза снизилось число заболевших, а уровень прироста в июне стабильно имел отрицательные показатели, то есть постепенно уменьшался. Основной показатель эпидемиологической обстановки — среднесуточный темп прироста — с 6 по 24 июня также отрицательный.
"Таким образом, информация о росте числа умерших неверна, а значит, искажена информация и о том, что в Москву идет новая вспышка вируса", — заключается в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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