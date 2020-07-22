https://ria.ru/20200722/1574705910.html
Программа по возврату денег туристам на отдых в РФ заработает в августе
Программа, позволяющая вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:09
2020-07-22T12:09
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Программа, позволяющая вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туротрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
"Акция, предположительно, может быть запущена уже в августе. Туроператорам предлагается участие в маркетинговой акции, направленной на стимулирование продаж туристских поездок по новым направлениям страны", — пояснили в АТОР.