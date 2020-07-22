Программа по возврату денег туристам на отдых в РФ заработает в августе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Программа, позволяющая вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туротрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.

Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.