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Программа по возврату денег туристам на отдых в РФ заработает в августе
Программа, позволяющая вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:09
туризм
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ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф

Программа по возврату денег туристам на отдых в РФ заработает в августе

12:09 22.07.2020
8976
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Программа, позволяющая вернуть туристам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России в 2020 году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, отметил, что правительство приняло решение выделить туротрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
"Акция, предположительно, может быть запущена уже в августе. Туроператорам предлагается участие в маркетинговой акции, направленной на стимулирование продаж туристских поездок по новым направлениям страны", — пояснили в АТОР.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФ
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