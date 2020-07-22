На Мальте нашли тело вероятного посредника в деле об убийстве журналистки

Как сообщил глава полиции Мальты Анджело Гафа (Angelo Gafa), Мелвин Теума был найден во вторник вечером в своем доме с ножом в правой руке и множественными ранениями в районе почек, шеи и запястья. По данным полиции, есть признаки того, что мужчина сам нанес себе эти ранения. Полиция проводит расследование происшествия. Состояние предполагаемого посредника оценивается как стабильное.