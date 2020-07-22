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Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:01
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика

Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией

12:01 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией.
"Я глубоко верю в потенциал Союзного договора. Считаю, что работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе.
Он добавил, что осталось совсем немного вещей, которые надо обсудить. Мишустин отметил, что верит в то, что если РФ и Белоруссия совместно по этим дорожным картам создадут единое пространство, примут единый налоговый кодекс, когда можно будет унифицировать ставки и подходы, "то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры".
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Союзное государствоРоссияМихаил МишустинБелоруссияЭкономика
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