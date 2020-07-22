https://ria.ru/20200722/1574705595.html
Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:01
2020-07-22T12:01
союзное государство
россия
михаил мишустин
белоруссия
экономика
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https://ria.ru/20200703/1573831132.html
1
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, белоруссия, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией
и Белоруссией
.
"Я глубоко верю в потенциал Союзного договора. Считаю, что работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе.
Он добавил, что осталось совсем немного вещей, которые надо обсудить. Мишустин отметил, что верит в то, что если РФ и Белоруссия совместно по этим дорожным картам создадут единое пространство, примут единый налоговый кодекс, когда можно будет унифицировать ставки и подходы, "то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры".