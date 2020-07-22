https://ria.ru/20200722/1574705558.html
Володин предложил пригласить всех ключевых министров выступить в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех ключевых министров для выступления в ГД до конца года. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:00
2020-07-22T12:14
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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https://ria.ru/20200722/1574706389.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика