Володин предложил пригласить всех ключевых министров выступить в Госдуме

"У нас, понятно, август наступает - это время условных отпусков, потому что, насколько все знают, отпусков, как правило, не бывает у политиков, у министров. А после августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат. Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем непосредственно в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах", - сказал Володин.