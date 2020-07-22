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Володин предложил пригласить всех ключевых министров выступить в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех ключевых министров для выступления в ГД до конца года. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:14
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
политика
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин предложил пригласить всех ключевых министров выступить в Госдуме

12:00 22.07.2020 (обновлено: 12:14 22.07.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить всех ключевых министров для выступления в ГД до конца года.
В среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин представляет в Госдуме отчет о работе кабмина.
"У нас, понятно, август наступает - это время условных отпусков, потому что, насколько все знают, отпусков, как правило, не бывает у политиков, у министров. А после августа начнутся пленарные заседания. В этой связи есть предложение, чтобы мы всех ключевых министров правительства постарались заслушать до января по всем вопросам, которые сегодня не прозвучат. Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем непосредственно в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах", - сказал Володин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Вчера, 12:09
Мишустин отказался от помощи министров на отчете в Госдуме
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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