В Пермском крае число жертв коронавируса превысило 200

"За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода инфицированных пациентов: два человека умерли от COVID-19, еще один — от других причин. Таким образом, на сегодня зафиксировано 118 летальных исходов непосредственно от COVID-19, еще 83 случая смерти инфицированных – не от COVID-19", — говорится в сообщении.