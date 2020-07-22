Моор: в Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест

ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Темпы роста регистрируемой безработицы на территории Тюменской области значительно снизились, сообщил губернатор региона . Темпы роста регистрируемой безработицы на территории Тюменской области значительно снизились, сообщил губернатор региона Александр Моор , сообщает его пресс-служба.

"Значение показателя безработицы по методологии Международной организации труда по итогам марта-мая 2020 года в Тюменской области составляет 4,8%. В целом по России и Уральскому федеральному округу – 5,5%. Таковы данные Росстата", - сказал губернатор на совещании о поддержке занятости и развитии рынка труда.

Моор отметил, что правительство области приняло решение о создании 8 тысяч временных рабочих мест за счет средств областного бюджета. "Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделены средства на поддержку занятости 1300 работников", - добавил он.

Как сообщила на совещании директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежде Мазуркевич, в период с 22 июня по 20 июля практически во всех муниципалитетах региона отмечается положительная динамика по созданию вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение численности незанятого населения и количества заявленных в службу занятости вакансий) снижается как в целом по Тюменской области, так и в большинстве муниципалитетов.

По данным на 20 июля за счет регионального бюджета в области уже созданы 2335 временных рабочих мест, на которые трудоустроены более 500 человек.