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Тюменская область
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Моор: в Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест
Темпы роста регистрируемой безработицы на территории Тюменской области значительно снизились, сообщил губернатор региона Александр Моор, сообщает его... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:58
тюменская область
александр моор
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александр моор

Моор: в Тюменской области создадут 8 тысяч временных рабочих мест

11:58 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. Темпы роста регистрируемой безработицы на территории Тюменской области значительно снизились, сообщил губернатор региона Александр Моор, сообщает его пресс-служба.
"Значение показателя безработицы по методологии Международной организации труда по итогам марта-мая 2020 года в Тюменской области составляет 4,8%. В целом по России и Уральскому федеральному округу – 5,5%. Таковы данные Росстата", - сказал губернатор на совещании о поддержке занятости и развитии рынка труда.
Моор отметил, что правительство области приняло решение о создании 8 тысяч временных рабочих мест за счет средств областного бюджета. "Кроме того, из федерального бюджета нашему региону выделены средства на поддержку занятости 1300 работников", - добавил он.
Как сообщила на совещании директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежде Мазуркевич, в период с 22 июня по 20 июля практически во всех муниципалитетах региона отмечается положительная динамика по созданию вакантных рабочих мест. Коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение численности незанятого населения и количества заявленных в службу занятости вакансий) снижается как в целом по Тюменской области, так и в большинстве муниципалитетов.
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По данным на 20 июля за счет регионального бюджета в области уже созданы 2335 временных рабочих мест, на которые трудоустроены более 500 человек.
"Предприниматели, у которых есть новые инвестиционные идеи и проекты, должны получать всю возможную поддержку. Это касается не только региона в целом, но и каждого муниципалитета. Только такой подход позволит создать новые рабочие места для жителей региона. Именно в этом заключается стратегическая задача власти, бизнеса и общества", - подвел Моор итоги совещания.
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Тюменская областьАлександр Моор
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