В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2025

"Вирус COVID-19 диагностировали у 2025 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 115 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся четыре пациента, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.