МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обряд венчания впервые выполнен в Главном храме Вооруженных сил России – церемонию прошел ветеран Великой Отечественной войны с супругой, сообщает в среду Минобороны.
"Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна - супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени", - говорится в релизе.
Анатолий Никифорович - ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна - ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.
Ирина Ковалева призналась, что это очень символично для их семьи: "Вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот я подумала, что, наконец, наша мечта осуществляется".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание
В Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание
Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан. На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.
"Венчанный брак - это особая ответственность, и в этом браке вы отдаете частичку друг друга. Это, конечно, не последнее венчание в Главном храме, и в этом есть особая гордость - обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны", - сказал епископ, которого цитирует военное ведомство.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание
В Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание