В Главном храме Вооруженных сил России провели первое венчание

"Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна - супружеская пара, которая вместе уже 58 лет. Они прошли войну, будучи детьми, но сумели пережить все самые непростые моменты того времени", - говорится в релизе.

Анатолий Никифорович - ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна - ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Ирина Ковалева призналась, что это очень символично для их семьи: "Вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот я подумала, что, наконец, наша мечта осуществляется".

Обряд венчания провел ключарь главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан . На церемонии присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия.