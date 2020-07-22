В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1951

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1951, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1607 человек, 80 умерли.

Во вторник в республике провели 3645 тестов на коронавирус, за все время – 489 869.

В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.