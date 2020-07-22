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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1951
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1951, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1951

11:55 22.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1951, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1607 человек, 80 умерли.
Во вторник в республике провели 3645 тестов на коронавирус, за все время – 489 869.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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