Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с наводнениями

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения, выразив надежду на скорейшее выздоровление пострадавших, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
Более 500 человек погибли в южных штатах Индии за последние несколько дней из-за наводнений, вызванных пришедшим в регион муссоном. По данным МВД страны, наибольший ущерб наводнения причинили штатам Западная Бенгалия и Ассам. В регионе развернуто 70 групп национальных сил реагирования на стихийные бедствия.