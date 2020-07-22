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Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с наводнениями
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил соболезнования в связи с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:14
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353
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рам натх ковинд, нарендра моди, ассам, владимир путин, индия, в мире

Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с наводнениями

11:53 22.07.2020 (обновлено: 12:14 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Индии Нарендре Моди выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения, выразив надежду на скорейшее выздоровление пострадавших, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений, произошедших в ряде штатов вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
Более 500 человек погибли в южных штатах Индии за последние несколько дней из-за наводнений, вызванных пришедшим в регион муссоном. По данным МВД страны, наибольший ущерб наводнения причинили штатам Западная Бенгалия и Ассам. В регионе развернуто 70 групп национальных сил реагирования на стихийные бедствия.
Затопленная улица, Китай
15 июля, 10:33
В китайской провинции наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей
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Рам Натх КовиндНарендра МодиАссамВладимир ПутинИндияВ мире
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