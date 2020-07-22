В Госдуму внесли проект об алиментах для совершеннолетних подростков

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Члены комитета Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внесли с нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников, следует из электронной базы данных ГД.

"Статья 80 Семейного кодекса РФ предусматривает обязанность родителей по содержанию только несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Трудоспособные совершеннолетние лица старше 18 лет, обучающиеся в образовательных организациях общего образования, не относятся к лицам, имеющим право на алименты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, отмечают депутаты, у трудоспособных, достигших 18-летия граждан возникает обязанность заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Депутаты подчеркивают, что на практике совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, поскольку в образовательных организациях по программе среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение. В частности, не редки случаи, когда ребенку исполняется 18 лет в период учебы в 10-11 классах.

"Законопроектом предлагается дополнить СК РФ новой статьей 85.1, предусматривающей обязанность родителей содержать своих трудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, до получения ими общего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.