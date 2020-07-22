В Подмосковье мужчина застрелил таксиста и угнал его машину

"Жителю города Москвы предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве водителя такси из корыстных побуждений... По предварительным данным следствия, 26 июня обвиняемый, находясь на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа... с целью завладения автомобилем водителя такси надел на последнего наручники и произвел в него выстрелы из огнестрельного оружия... Потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления обвиняемый скрылся на машине погибшего", - говорится в сообщении.