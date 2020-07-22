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В Подмосковье мужчина застрелил таксиста и угнал его машину
Житель Москвы обвиняется в разбойном нападении и убийстве водителя такси в деревне Семенково Одинцовского городского округа, сообщает ГСУСК России по Московской РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:50
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил таксиста и угнал его машину

11:50 22.07.2020
1313
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Житель Москвы обвиняется в разбойном нападении и убийстве водителя такси в деревне Семенково Одинцовского городского округа, сообщает ГСУСК России по Московской области.
"Жителю города Москвы предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве водителя такси из корыстных побуждений... По предварительным данным следствия, 26 июня обвиняемый, находясь на автодороге в деревне Семенково Одинцовского городского округа... с целью завладения автомобилем водителя такси надел на последнего наручники и произвел в него выстрелы из огнестрельного оружия... Потерпевший скончался на месте происшествия. После совершенного преступления обвиняемый скрылся на машине погибшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый от дачи показаний отказался. Следователи и криминалисты допросили ряд свидетелей и осмотрели место происшествия.
"При непосредственном участии криминалистов назначены судебно-медицинская, криминалистическая, молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, проведены обыски по месту жительства обвиняемого", - добавляется в сообщении.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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