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Картина Ипполита Фландрена сгорела при пожаре в соборе Нанта
Один из шедевров художника Ипполита Фландрена сгорел при пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщает France Info. РИА Новости, 22.07.2020
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353
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новости культуры, лувр, нант

Картина Ипполита Фландрена сгорела при пожаре в соборе Нанта

14:10 22.07.2020
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© REUTERS / Stephane MaheЗавалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
© REUTERS / Stephane Mahe
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один из шедевров художника Ипполита Фландрена сгорел при пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщает France Info.
Полотно "Святой Клар, исцеляющий слепых" (1836) размером 300 на 140 сантиметров располагалось на стене над шкафом с электрооборудованием. "От картины остался только пепел", — говорится в материале.
Небольшая копия работы кисти брата художника Поля Фландрена хранится в музее Лувра.
Мастер религиозной живописи Ипполит Фландрен (1809 — 1864) был одним из лучших учеников Жана Огюста Доминика Энгра. Другие его картины, портреты и рисунки находятся в Лионском музее изобразительных искусств.
Возгорание произошло утром 18 июля. В результате пожара был полностью разрушен большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге.
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
21 июля, 20:17
Полиция пока не нашла следов поджога в соборе в Нанте
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