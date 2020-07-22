Картина Ипполита Фландрена сгорела при пожаре в соборе Нанта

Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Один из шедевров художника Ипполита Фландрена сгорел при пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, Один из шедевров художника Ипполита Фландрена сгорел при пожаре в соборе святых Петра и Павла во французском Нанте, сообщает France Info.

L’incendie de la cathédrale de #Nantes a détruit notamment ce tableau "Saint Clair guérissant les aveugles" peint à Rome par Hippolyte Flandrin (1809-1864). Il s’agissait d’une œuvre importante du peintre, l’un des meilleurs élèves d’Ingres. pic.twitter.com/mGYdEKpcy3 — Eden-Lina (@edenlina57) July 19, 2020

Полотно "Святой Клар, исцеляющий слепых" (1836) размером 300 на 140 сантиметров располагалось на стене над шкафом с электрооборудованием. "От картины остался только пепел", — говорится в материале.

Небольшая копия работы кисти брата художника Поля Фландрена хранится в музее Лувра.

Мастер религиозной живописи Ипполит Фландрен (1809 — 1864) был одним из лучших учеников Жана Огюста Доминика Энгра. Другие его картины, портреты и рисунки находятся в Лионском музее изобразительных искусств.