На Ондской ГЭС в Карелии выявили очаг коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Девятнадцать случаев заболевания Девятнадцать случаев заболевания коронавирусом выявлено на Ондской ГЭС в Карелии, где в середине июля произошел разлив технического масла, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

"На Ондской ГЭС с 18 июля подтверждено 19 случаев коронавируса. Все ковид-положительные сотрудники госпитализированы, на станции проводятся противоэпидемические мероприятия", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что из 45 новых случаев COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки, на Ондскую ГЭС приходится 15.

Парфенчиков отметил также, что загрязнение реки Онда, в акваторию которой в районе поселка Идель Сегежского района 16 июля попало около 200 килограммов турбинного масла, сейчас ликвидировано. "Угрозы распространения загрязнения сейчас нет. Тем не менее специалисты продолжат мониторинг обстановки на реке Онда до 24 июля", - уточнил глава Карелии.

По данным республиканского оперштаба, на среду в Карелии подтверждено 2039 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 45 случаев. Выздоровели 1284 человека, скончались – 12.