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Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции выписывают только при 100% совпадении изображения с видеокамер с лицом человека, помимо технической идентификации проводится... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:50
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

11:50 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВидеокамеры на доме в Москве
Видеокамеры на доме в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Видеокамеры на доме в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Штрафы за нарушение самоизоляции выписывают только при 100% совпадении изображения с видеокамер с лицом человека, помимо технической идентификации проводится экспертная проверка, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что москвичей штрафуют за нарушение самоизоляции при неполном соответствии их лиц с данными видеокамер, погрешность достигает 25,5%.
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"Могу сказать, что штраф выписывается только при 100% соответствии. Кроме технической идентификации ... еще проводится двухуровневая проверка экспертами, и только если мы полностью уверены, что это тот человек, то тогда принимается решение", - сообщил Данчиков.
Он пояснил, что процент, который был виден на фотографиях, это процент, который касается технического отчета камеры, то есть ее "обучаемости". Начальник Главконтроля подчеркнул, что это не процент соответствия.
"Он нужен только для технических специалистов, чтобы они понимали, как она работает. Камера учится распознавать лица", - отметил Данчиков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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