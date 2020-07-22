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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Десять детей есть среди 93 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 8,5 тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:47
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В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:47 22.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости. Десять детей есть среди 93 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 8,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 10; 18-19 лет – два; 20-29 лет – восемь; 30-39 лет – 14; 40-49 лет – 13; 50-59 лет – 23; старше 60 – 23", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
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Уточняется, что 24 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Саратове, 13 - в Энгельсском, 10 - в Балаковском, шесть - в Екатериновском, пять - в Пугачевском, по четыре - в Александрово-Гайском, Ивантеевском и Новоузенском, по три - в Ершовском, Красноармейском и Петровском, по два - в Вольском, Дергачевском и Ртищевском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 27 контактных лиц, один прибывший с другой территории с симптомами ОРВИ, 65 — с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 63, с признаками ОРВИ — 6, с бессимптомным течением — 24", - отмечается в сообщении.
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В штабе добавили, что общее число заразившихся COVID-19 в области возросло до 8536 человек, из них 4956 выздоровели, в том числе 122 за последние сутки. В целом в регионе проведено 236 525 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2238 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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