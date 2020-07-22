https://ria.ru/20200722/1574704513.html
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Десять детей есть среди 93 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 8,5 тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:47
2020-07-22T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
саратов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
саратовская область
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, саратов, общество
САРАТОВ, 22 июл - РИА Новости.
Десять детей есть среди 93 новых пациентов с коронавирусом
в Саратовской области
, общее число зараженных в регионе превысило 8,5 тысячи человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В Саратовской области зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - 10; 18-19 лет – два; 20-29 лет – восемь; 30-39 лет – 14; 40-49 лет – 13; 50-59 лет – 23; старше 60 – 23", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 24 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Саратове
, 13 - в Энгельсском, 10 - в Балаковском, шесть - в Екатериновском, пять - в Пугачевском, по четыре - в Александрово-Гайском, Ивантеевском и Новоузенском, по три - в Ершовском, Красноармейском и Петровском, по два - в Вольском, Дергачевском и Ртищевском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 27 контактных лиц, один прибывший с другой территории с симптомами ОРВИ, 65 — с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 63, с признаками ОРВИ — 6, с бессимптомным течением — 24", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее число заразившихся COVID-19 в области возросло до 8536 человек, из них 4956 выздоровели, в том числе 122 за последние сутки. В целом в регионе проведено 236 525 лабораторных исследований на коронавирус, из них 2238 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.