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"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11
Госкомпания "Автодор" со среды повысила скоростной режим на платной трассе М11 "Нева". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:08
автодор
авто
тверская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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автодор, авто, тверская область, новгородская область

"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11

11:46 22.07.2020 (обновлено: 14:08 22.07.2020)
5309
© Фото : Автодор-Платные ДорогиАвтомобильная дорога М-11 "Москва — Санкт-Петербург"
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
© Фото : Автодор-Платные Дороги
Автомобильная дорога М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" со среды повысила скоростной режим на платной трассе М11 "Нева".

"На участке с 334-го по 543-й километр трассы М11 "Нева" (шестой этап) вводится скоростной режим в 130 километров в час. Теперь водители легковых автомобилей смогут с такой скоростью проехать 335 километров (с 208-го километра — обхода Торжка в Тверской области — по 543-й километр — в Новгородской). Это расстояние они преодолеют за 2,5 часа", — следует из сообщения "Автодора".

Отмечается, что такой режим разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками. Дорога М11 отвечает этим параметрам.
В компании планируют постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении. Повышенная скорость, как отметили в "Автодоре", способствует увеличению пропускной способности дороги, а также делает транспортный поток более равномерным.
Водителям не нужно совершать лишние перестроения и маневры, что в конечном итоге повышает безопасность дорожного движения, но при одном важном условии — полном соблюдении ПДД, добавили в компании.
Согласно приведенной в сообщении "Автодора" статистике, количество смертельных случаев в ДТП на сотню километров пути за пять месяцев этого года на платных участках снизился на 31,2% в годовом выражении, а на бесплатных — на 17,9%.
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АвтодорАвтоТверская областьНовгородская область
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