"Автодор" повысил скоростной режим на трассе М11

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Госкомпания "Автодор" со среды повысила скоростной режим на платной трассе М11 "Нева".

"На участке с 334-го по 543-й километр трассы М11 "Нева" (шестой этап) вводится скоростной режим в 130 километров в час. Теперь водители легковых автомобилей смогут с такой скоростью проехать 335 километров (с 208-го километра — обхода Торжка в Тверской области — по 543-й километр — в Новгородской). Это расстояние они преодолеют за 2,5 часа", — следует из сообщения " Автодора ".

Отмечается, что такой режим разрешено вводить на трассах высшей технической категории с разделенными встречными потоками. Дорога М11 отвечает этим параметрам.

В компании планируют постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении. Повышенная скорость, как отметили в "Автодоре", способствует увеличению пропускной способности дороги, а также делает транспортный поток более равномерным.

Водителям не нужно совершать лишние перестроения и маневры, что в конечном итоге повышает безопасность дорожного движения, но при одном важном условии — полном соблюдении ПДД, добавили в компании.