https://ria.ru/20200722/1574704356.html
В Москве задержали банду по подозрению в вымогательстве
Московская полиция задержала участников банды, подозреваемых в вымогательстве квартиры и машины на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:45
2020-07-22T11:49
россия
ирина волк
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московская полиция
задержала участников банды, подозреваемых в вымогательстве квартиры и машины на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
По информации полиции, в октябре 2019 года злоумышленники под угрозой расправы заставили директора и управляющую московского букмекерского клуба написать долговые расписки на 3 и 4,5 миллиона рублей. Не вернув долг, потерпевшие должны были отдать злоумышленникам квартиру и иномарку общей стоимостью больше 10 миллионов рублей.
Полиция задержала трех участников преступной группы - ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее судим.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ ("вымогательство" – ред.)", - сказала Волк. Двоих злоумышленников арестовали, еще один находится под подпиской о невыезде.
Дома у подозреваемых нашли 20 долговых расписок, банковскую карту и удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя участника группы. Правоохранители также изъяли похищенную у потерпевших машину и документы к ней.