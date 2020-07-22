В Москве задержали банду по подозрению в вымогательстве

По информации полиции, в октябре 2019 года злоумышленники под угрозой расправы заставили директора и управляющую московского букмекерского клуба написать долговые расписки на 3 и 4,5 миллиона рублей. Не вернув долг, потерпевшие должны были отдать злоумышленникам квартиру и иномарку общей стоимостью больше 10 миллионов рублей.

Полиция задержала трех участников преступной группы - ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее судим.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ ("вымогательство" – ред.)", - сказала Волк. Двоих злоумышленников арестовали, еще один находится под подпиской о невыезде.