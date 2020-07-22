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В Москве задержали банду по подозрению в вымогательстве
Московская полиция задержала участников банды, подозреваемых в вымогательстве квартиры и машины на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:49
россия
ирина волк
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
россия, ирина волк, происшествия

В Москве задержали банду по подозрению в вымогательстве

11:45 22.07.2020 (обновлено: 11:49 22.07.2020)
481
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Московская полиция задержала участников банды, подозреваемых в вымогательстве квартиры и машины на сумму более 10 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, в октябре 2019 года злоумышленники под угрозой расправы заставили директора и управляющую московского букмекерского клуба написать долговые расписки на 3 и 4,5 миллиона рублей. Не вернув долг, потерпевшие должны были отдать злоумышленникам квартиру и иномарку общей стоимостью больше 10 миллионов рублей.
Сотрудник полиции на станции Пушкинская Московского метрополитена
Вчера, 07:22
В метро Москвы за полгода выявили более 134 тысяч опасных предметов
Полиция задержала трех участников преступной группы - ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее судим.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ ("вымогательство" – ред.)", - сказала Волк. Двоих злоумышленников арестовали, еще один находится под подпиской о невыезде.
Дома у подозреваемых нашли 20 долговых расписок, банковскую карту и удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя участника группы. Правоохранители также изъяли похищенную у потерпевших машину и документы к ней.
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РоссияИрина ВолкПроисшествия
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