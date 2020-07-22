В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тринадцатый день антиправительственных протестов прошел вторник в столице Тринадцатый день антиправительственных протестов прошел вторник в столице Болгарии Софии после отклонения вотума недоверия действующему правительству, протестующие провели шествие по центру Софии и вышли к зданию Болгарского национального телевидения с требованием отставки его гендиректора, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Ранее сообщалось, что Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Во вторник народное собрание (парламент) на заседании проголосовало против вотума недоверия действующему кабинету министров, который возглавляет Бойко Борисов

По данным радиостанции, в целом 13-й день протестов прошел без инцидентов. Недовольные граждане продолжают выступать за отставку Борисова и главного прокурора Ивана Гешева, сообщает радиостанция. Отмечается также, что демонстранты требовали принятия машинного голосования и созыва Великого народного собрания, "которое ограничило бы правомочия прокурора".

Как сообщает радио, протестующие во вторник прошли по центральным бульварам Софии, часть из них отправилась к зданию Болгарского национального телевидения, чтобы требовать отставки генерального директора.

Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.