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В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ
Тринадцатый день антиправительственных протестов прошел вторник в столице Болгарии Софии после отклонения вотума недоверия действующему правительству,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:45
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бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ

11:45 22.07.2020
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© РИА Новости / Георгий ГалкинБолгарская полиция
Болгарская полиция
© РИА Новости / Георгий Галкин
Болгарская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тринадцатый день антиправительственных протестов прошел вторник в столице Болгарии Софии после отклонения вотума недоверия действующему правительству, протестующие провели шествие по центру Софии и вышли к зданию Болгарского национального телевидения с требованием отставки его гендиректора, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сообщалось, что Болгарская социалистическая партия (БСП) 15 июля в пятый раз внесла в парламент вопрос о вотуме недоверия правительству, которое оппозиция обвиняет в коррупции. Во вторник народное собрание (парламент) на заседании проголосовало против вотума недоверия действующему кабинету министров, который возглавляет Бойко Борисов.
Вид на город София, Болгария
21 июля, 12:05
Парламент Болгарии отклонил вотум недоверия правительству
По данным радиостанции, в целом 13-й день протестов прошел без инцидентов. Недовольные граждане продолжают выступать за отставку Борисова и главного прокурора Ивана Гешева, сообщает радиостанция. Отмечается также, что демонстранты требовали принятия машинного голосования и созыва Великого народного собрания, "которое ограничило бы правомочия прокурора".
Как сообщает радио, протестующие во вторник прошли по центральным бульварам Софии, часть из них отправилась к зданию Болгарского национального телевидения, чтобы требовать отставки генерального директора.
Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
В январе БСП инициировала голосование по вотуму недоверия совмину, который обвинялся в провале политики в сфере защиты окружающей среды и водоснабжения. Тогда большинство депутатов отклонило инициативу. После того как парламент 21 июля во второй раз поддержал правительство, новое предложение о вотуме недоверия не может быть выдвинуто ранее, чем через шесть месяцев.
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20 июля, 14:43
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