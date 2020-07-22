В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Польше превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса в организме 380 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 41 162. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. Общее число летальных случаев составило 1 642.
В то же время число выздоровевших после коронавируса в Польше составляет 31 139. За минувшие сутки выздоровевшими признаны 368 человек. Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 644 человека, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 90 961 находятся на карантине. В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.
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