В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу

По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса в организме 380 человек. Общее количество заболевших с начала эпидемии составило 41 162. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. Общее число летальных случаев составило 1 642.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 644 человека, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 90 961 находятся на карантине. В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.