Кировского спасателя обвинили в отказе помочь подростку

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности в отношении спасателя, который не спас тонувшего 13-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"В отношении спасателя МКУ "Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты" расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности", - говорится в сообщении.
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По данным регионального СУСК, в Кирово-Чепецке 19 июня в ходе поисковых мероприятий на дне Вятки в районе городского пляжа было обнаружено тело 13-летнего мальчика, который утонул накануне. По данному факту была проведена доследственная проверка с целью выяснения всех обстоятельств.
В рамках проверки установлено, что в момент трагедии, 18 июня, спасатель Кирово-Чепецкого городского управления гражданской защиты от посетителей городского пляжа получил сообщение о необходимости оказания помощи несовершеннолетнему, который тонет. "Несмотря на данный факт, он не провел поисковые мероприятия с целью извлечения подростка из воды и оказания пострадавшему первой медицинской помощи. Таким образом, спасатель оставил несовершеннолетнего в опасном для жизни состоянии", - отмечает ведомство.
По результатам проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.