Кировского спасателя обвинили в отказе помочь подростку

В рамках проверки установлено, что в момент трагедии, 18 июня, спасатель Кирово-Чепецкого городского управления гражданской защиты от посетителей городского пляжа получил сообщение о необходимости оказания помощи несовершеннолетнему, который тонет. "Несмотря на данный факт, он не провел поисковые мероприятия с целью извлечения подростка из воды и оказания пострадавшему первой медицинской помощи. Таким образом, спасатель оставил несовершеннолетнего в опасном для жизни состоянии", - отмечает ведомство.