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Кировского спасателя обвинили в отказе помочь подростку
Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности в отношении спасателя, который не спас тонувшего 13-летнего мальчика, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:48
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
кирово-чепецк
происшествия
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кировская область
кирово-чепецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, кирово-чепецк, происшествия

Кировского спасателя обвинили в отказе помочь подростку

11:40 22.07.2020 (обновлено: 11:48 22.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОтдых на городских пляжах
Отдых на городских пляжах
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Отдых на городских пляжах. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности в отношении спасателя, который не спас тонувшего 13-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
"В отношении спасателя МКУ "Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты" расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС
16 июля, 12:19
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По данным регионального СУСК, в Кирово-Чепецке 19 июня в ходе поисковых мероприятий на дне Вятки в районе городского пляжа было обнаружено тело 13-летнего мальчика, который утонул накануне. По данному факту была проведена доследственная проверка с целью выяснения всех обстоятельств.
В рамках проверки установлено, что в момент трагедии, 18 июня, спасатель Кирово-Чепецкого городского управления гражданской защиты от посетителей городского пляжа получил сообщение о необходимости оказания помощи несовершеннолетнему, который тонет. "Несмотря на данный факт, он не провел поисковые мероприятия с целью извлечения подростка из воды и оказания пострадавшему первой медицинской помощи. Таким образом, спасатель оставил несовершеннолетнего в опасном для жизни состоянии", - отмечает ведомство.
По результатам проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьКирово-ЧепецкПроисшествия
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