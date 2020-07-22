https://ria.ru/20200722/1574703837.html
Новый посол Бельгии прибудет в Россию в конце лета
Посол Бельгии Жан-Артур Режибо завершает свою миссию в России, его сменит в конце лета Марк Михилсен, занимавший должность директора по политике безопасности... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:39
2020-07-22T22:42
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