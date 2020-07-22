Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574703837.html
Новый посол Бельгии прибудет в Россию в конце лета
Посол Бельгии Жан-Артур Режибо завершает свою миссию в России, его сменит в конце лета Марк Михилсен, занимавший должность директора по политике безопасности... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:42
мид бельгии
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/139458/22/1394582201_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bfc71111c1135070c67ddb96f27a8bfd.jpg
https://ria.ru/20200720/1574575493.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/139458/22/1394582201_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bfc71111c1135070c67ddb96f27a8bfd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/139458/22/1394582201_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_446dffa446145f1e8f5019afd47f3b21.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/139458/22/1394582201_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3c36cfa228ef7d1d6af379a64a28eaed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид бельгии, москва, в мире

Новый посол Бельгии прибудет в Россию в конце лета

11:39 22.07.2020 (обновлено: 22:42 22.07.2020)
97
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Посол Бельгии Жан-Артур Режибо завершает свою миссию в России, его сменит в конце лета Марк Михилсен, занимавший должность директора по политике безопасности МИД страны, сообщили РИА Новости в бельгийском посольстве в Москве.
"Посла Жан-Артура Режибо в конце лета сменит на этом посту Марк Михилсен", - сказали в дипмиссии.
Как следует из информации, опубликованной на сайте МИД Бельгии, Михилсен ранее уже работал в Москве, а также в Дублине, Софии и Бангкоке, входил в состав бельгийских делегаций при НАТО и Комитете по политическим вопросам и вопросам безопасности ЕС. Он также занимал пост представителя министерства иностранных дел Бельгии и был частью команды, ответственной за бельгийское председательство в ОБСЕ.
В последнее время, до назначения послом Бельгии в России, дипломат работал директором по политике безопасности МИД страны.
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
20 июля, 08:18Распространение нового коронавируса
В Бельгии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом
101000
Обсудить 0
МИД БельгииМоскваВ мире
Рекомендуем
Отдых на городских пляжах
Кировского спасателя обвинили в отказе помочь подростку
Выборы в Белоруссии
ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью
Болгарская полиция
В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве задержали банду по подозрению в вымогательстве
Саратов
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1951
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Мишустин оценил обеспеченность России зерном
Статуи Фемиды
Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
В Минэнерго Белоруссии рассказали о сотрудничестве с МАГАТЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Лента новостейМолния