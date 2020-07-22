https://ria.ru/20200722/1574703695.html
ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:37
2020-07-22T11:37
лидия ермошина
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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лидия ермошина, белоруссия, в мире
МИНСК, 22 июл – РИА Новости.
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
заявила, что целесообразно ограничить число наблюдателей на избирательных участках во время выборов президента страны.
"Я предлагаю на период проведения данной избирательной кампании, понимаю, что это будет непопулярная мера, уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, если комиссия небольшая, не более семи человек, то количество наблюдателей не может превышать 50% от ее состава. Если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех", - сказала Ермошина на заседании в среду, которое транслируется онлайн на сайте ЦИК. Она подчеркнула, что речь идет о присутствии наблюдателей одномоментно на избирательном участке.
Глава ЦИК пояснила, что это предложение вызвано эпидемиологической ситуацией в стране, а также недопущением препятствий для работы членов избирательных участковых комиссий.