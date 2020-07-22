ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках

"Я предлагаю на период проведения данной избирательной кампании, понимаю, что это будет непопулярная мера, уменьшить количество наблюдателей в основной день голосования до пяти, если комиссия небольшая, не более семи человек, то количество наблюдателей не может превышать 50% от ее состава. Если проходит досрочное голосование, то наблюдателей будет не более трех", - сказала Ермошина на заседании в среду, которое транслируется онлайн на сайте ЦИК. Она подчеркнула, что речь идет о присутствии наблюдателей одномоментно на избирательном участке.