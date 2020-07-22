В ВСУ выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 134, выздоровели уже 544 человека, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся пять человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВСУ болеют 134 человека, всего за время пандемии выздоровели 544 человека, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 414 человек.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 60 995 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 534 человека, выздоровели 33 172 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.