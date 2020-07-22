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Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью
Россия осенью получит надежную вакцину от коронавируса, надеется премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью

11:36 22.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия осенью получит надежную вакцину от коронавируса, надеется премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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