https://ria.ru/20200722/1574703501.html
Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью
Россия осенью получит надежную вакцину от коронавируса, надеется премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:36
2020-07-22T11:36
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михаил мишустин
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, общество