Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью

"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе.