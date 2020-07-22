В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Власти Власти Новосибирской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой, сообщил губернатор региона Андрей Травников

По его словам, это позволит аграриям более уверенно чувствовать себя при переговорах с кредиторами. Предпринимателям это поможет обосновать возможное недовыполнение планов по урожаю, а властям — принять решение о выделении средств господдержки.

В регионе, как заметил Травников, сложилась достаточно тяжелая ситуация по заготовке кормов для животных. Власти помогут фермерам решить эту проблему и уже работают над другими мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые будут вводиться осенью, заверил губернатор.

В Новосибирской области в этом году была очень ранняя весна, а летом практически повсеместно, особенно в южных и западных районах, наблюдается существенный дефицит осадков.

Ранее режим ЧС из-за засухи ввели в 59 районах и двух городских округах Алтайского края