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В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
Власти Новосибирской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой, сообщил губернатор региона Андрей Травников. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:33
андрей травников
новосибирская область
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей травников, новосибирская область, экономика

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

11:35 22.07.2020 (обновлено: 12:33 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 июл — РИА Новости. Власти Новосибирской области решили ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
По его словам, это позволит аграриям более уверенно чувствовать себя при переговорах с кредиторами. Предпринимателям это поможет обосновать возможное недовыполнение планов по урожаю, а властям — принять решение о выделении средств господдержки.
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В регионе, как заметил Травников, сложилась достаточно тяжелая ситуация по заготовке кормов для животных. Власти помогут фермерам решить эту проблему и уже работают над другими мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые будут вводиться осенью, заверил губернатор.
В Новосибирской области в этом году была очень ранняя весна, а летом практически повсеместно, особенно в южных и западных районах, наблюдается существенный дефицит осадков.
Ранее режим ЧС из-за засухи ввели в 59 районах и двух городских округах Алтайского края.
По предварительным данным краевого Минсельхоза, сумма ущерба по прямым понесенным затратам составит более полумиллиарда рублей, а размер недополученного урожая (в ценах прошлого года) — порядка семи миллиардов.
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