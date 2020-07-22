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В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП
В социальных сетях уже появились фейки, призванные дестабилизировать ситуацию в регионах перед единым днём голосования, ближе к сентябрю их количество будет... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:31
россия
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
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353
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россия, александр малькевич, общественная палата рф, общество

В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП

11:31 22.07.2020
159
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В социальных сетях уже появились фейки, призванные дестабилизировать ситуацию в регионах перед единым днём голосования, ближе к сентябрю их количество будет расти, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он напомнил, что ОП выявила порядка девяти тысяч фейков, так или иначе связанных с поправками, конституцией, ходом общероссийского голосования, которое состоялось с 25 июня по первое июля.
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"Единый день голосования в сентябре, мы уже фиксируем определенные точки фейковые, которые в социальных сетях будут дальше раздвигать, разжигать. В частности, разного рода фейки выбрасываются уже на территории Татарстана. Они не связаны с выборами, просто нацелены на частичную дестабилизацию в том или ином муниципалитете, на запугивание людей", - сказал Малькевич на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием в ОП РФ.
Он добавил, что до единого дня голосования осталось чуть меньше двух месяцев, поэтому "фейки будут только расти".
Единый день голосования запланирован на 13 сентября.
Единый день голосования в регионах России
9 июля, 18:11
В ОП спрогнозировали волну фейков перед единым днем голосования
331062
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РоссияАлександр МалькевичОбщественная палата РФОбщество
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