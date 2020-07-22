В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП

Он напомнил, что ОП выявила порядка девяти тысяч фейков, так или иначе связанных с поправками, конституцией, ходом общероссийского голосования, которое состоялось с 25 июня по первое июля.

"Единый день голосования в сентябре, мы уже фиксируем определенные точки фейковые, которые в социальных сетях будут дальше раздвигать, разжигать. В частности, разного рода фейки выбрасываются уже на территории Татарстана. Они не связаны с выборами, просто нацелены на частичную дестабилизацию в том или ином муниципалитете, на запугивание людей", - сказал Малькевич на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием в ОП РФ.