https://ria.ru/20200722/1574703069.html
В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП
В социальных сетях уже появились фейки, призванные дестабилизировать ситуацию в регионах перед единым днём голосования, ближе к сентябрю их количество будет... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:31
2020-07-22T11:31
россия
александр малькевич
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр малькевич, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
В социальных сетях уже появились фейки, призванные дестабилизировать ситуацию в регионах перед единым днём голосования, ближе к сентябрю их количество будет расти, заявил заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации
по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
.
Он напомнил, что ОП выявила порядка девяти тысяч фейков, так или иначе связанных с поправками, конституцией, ходом общероссийского голосования, которое состоялось с 25 июня по первое июля.
"Единый день голосования в сентябре, мы уже фиксируем определенные точки фейковые, которые в социальных сетях будут дальше раздвигать, разжигать. В частности, разного рода фейки выбрасываются уже на территории Татарстана. Они не связаны с выборами, просто нацелены на частичную дестабилизацию в том или ином муниципалитете, на запугивание людей", - сказал Малькевич на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием в ОП РФ.
Он добавил, что до единого дня голосования осталось чуть меньше двух месяцев, поэтому "фейки будут только расти".
Единый день голосования запланирован на 13 сентября.