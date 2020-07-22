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В КБР менее 550 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях
Менее 550 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, доля выздоровевших в регионе превышает 91%, следует из сообщения регионального... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:29
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В КБР менее 550 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях

11:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 июл – РИА Новости. Менее 550 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, доля выздоровевших в регионе превышает 91%, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"В госпиталях в республике остается 531 пациент, из которых 25 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом, всего 5839 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 18 пациентов, всего выздоровевших – 5333.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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