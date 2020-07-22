https://ria.ru/20200722/1574702973.html
В КБР менее 550 пациентов с COVID-19 остаются в госпиталях
Менее 550 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, доля выздоровевших в регионе превышает 91%, следует из сообщения регионального... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:29
2020-07-22T11:29
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество