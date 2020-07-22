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Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies
Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение в деле по иску Фонда кино о взыскании с кинокомпании Enjoy Movies около 113 миллионов рублей... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:29
сарик андреасян
фонд кино
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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сарик андреасян, фонд кино, москва, происшествия

Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies

11:29 22.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Статуи Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение в деле по иску Фонда кино о взыскании с кинокомпании Enjoy Movies около 113 миллионов рублей долга по двум договорам на производство художественного фильма "Алладин".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду должен был рассмотреть кассационную жалобу ответчика на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые почти полностью удовлетворили требования Фонда кино, взыскав с кинокомпании около 112 миллионов рублей. В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекращено. Условия соглашения пока не сообщаются.
Табличка на здании Фонда кино в Москве
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Суд первой инстанции в июле прошлого года обязал кинокомпанию выплатить задолженность по договору от 31 мая 2016 года в размере более 111 миллионов рублей, в том числе 90 миллионов рублей основного долга, а также проценты в размере около 460 тысяч рублей по договору от 15 апреля 2015 года. Как отметила судья Ольга Козленкова, исковые требования удовлетворены частично. Апелляционный суд оставил решение без изменения.
В пресс-службе Фонда кино, комментируя подачу иска, сообщили РИА Новости, что фонд расторг договоры с Enjoy Movies в связи с неисполнением обязательств завершить проект "Алладин" продюсера Георгия Малкова и обратился в судебные органы с целью взыскания денежных средств. В пресс-службе тогда отмечали, что претензий к основателям Enjoy Movies - режиссерам Сарику и Гевонду Андреасянам - фонд не имеет.
Арбитражный суд Москвы в 2017 году рассматривал два спора между Фондом кино и Enjoy Movies. В первом деле по иску фонда на 50 миллионов рублей, связанному с производством фильма "Защитники" режиссера Сарика Андреасяна и продюсера Гевонда Андреасяна, стороны заключили мировое соглашение. Кинокомпания обязалась полностью погасить долг до 5 декабря 2017 года. Все средства, выделенные Фондом кино на возвратной основе, были возвращены продюсерами фильма.
В другом деле фонд потребовал взыскать с кинокомпании более 10 миллионов рублей по договору, заключенному 15 апреля 2015 года. По этому соглашению истец предоставил ответчику в 2015 году субсидию в размере 10 миллионов рублей на производство художественного фильма "Аладдин". Кинокомпания обязалась вернуть деньги до конца июля 2017 года, но обязательства не исполнила. Столичный арбитражный суд в декабре 2017 года своим решением взыскал с Enjoy Movies долг в пользу Фонда кино, и в апреле 2018 года средства были возвращены в фонд.
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