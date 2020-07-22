Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение в деле по иску Фонда кино о взыскании с кинокомпании Enjoy Movies около 113 миллионов рублей долга по двум договорам на производство художественного фильма "Алладин".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в среду должен был рассмотреть кассационную жалобу ответчика на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые почти полностью удовлетворили требования Фонда кино, взыскав с кинокомпании около 112 миллионов рублей. В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекращено. Условия соглашения пока не сообщаются.

Суд первой инстанции в июле прошлого года обязал кинокомпанию выплатить задолженность по договору от 31 мая 2016 года в размере более 111 миллионов рублей, в том числе 90 миллионов рублей основного долга, а также проценты в размере около 460 тысяч рублей по договору от 15 апреля 2015 года. Как отметила судья Ольга Козленкова, исковые требования удовлетворены частично. Апелляционный суд оставил решение без изменения.

В пресс-службе Фонда кино, комментируя подачу иска, сообщили РИА Новости, что фонд расторг договоры с Enjoy Movies в связи с неисполнением обязательств завершить проект "Алладин" продюсера Георгия Малкова и обратился в судебные органы с целью взыскания денежных средств. В пресс-службе тогда отмечали, что претензий к основателям Enjoy Movies - режиссерам Сарику и Гевонду Андреасянам - фонд не имеет.

Арбитражный суд Москвы в 2017 году рассматривал два спора между Фондом кино и Enjoy Movies. В первом деле по иску фонда на 50 миллионов рублей, связанному с производством фильма "Защитники" режиссера Сарика Андреасяна и продюсера Гевонда Андреасяна, стороны заключили мировое соглашение. Кинокомпания обязалась полностью погасить долг до 5 декабря 2017 года. Все средства, выделенные Фондом кино на возвратной основе, были возвращены продюсерами фильма.