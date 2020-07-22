Каждый второй россиянин удовлетворен своей жизнью, показал опрос

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Почти половину россиян (47%) устраивает их жизнь, еще 29% отчасти удовлетворены, а отчасти нет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Почти половину россиян (47%) устраивает их жизнь, еще 29% отчасти удовлетворены, а отчасти нет, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Респондентам предложили ответить на вопрос, в какой мере их устраивает жизнь, которую они ведут.

"Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Об этом сообщает практически каждый второй: 47% опрошенных. Колеблются в оценках 29% россиян — их жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет. Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен той жизнью, что сейчас ведет (23%)", - отмечается в аналитическом обзоре ВЦИОМа.

По результатам исследования, ситуацию в стране оценивают в целом положительно 49% граждан: 1% опрощенных назвали ее "очень хорошей", 15% - хорошей, и еще 33% - "скорее хорошей". В то же время 22% видят ситуацию негативно: 10% считают ситуацию плохой, а 12% - очень плохой.

Также отмечается, что индекс экономического положения улучшился в июне 2020 года. Преимущественно (44%) россияне характеризуют его как среднее, 9% дали ему хорошую оценку, тем не менее 42%, наоборот, назвали экономическое положение плохим.

Также у россиян спросили, как, по их мнению, они будут жить через год – лучше или хуже? Согласно опросу, 20% ждут от ближайшего будущего значительно или несколько лучшей жизни. Почти половина (45%) уверены, что будут жить так же, как и сейчас. Ухудшения ожидают 23% опрошенных.