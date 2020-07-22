https://ria.ru/20200722/1574702712.html
Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии, имеет резерв, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:27
2020-07-22T11:28
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михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701809_0:401:2927:2047_1400x0_80_0_0_c12a6f778100e839795b43f8c9a44580.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество