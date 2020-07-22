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Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии, имеет резерв, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
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Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19

11:27 22.07.2020 (обновлено: 11:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии, имеет резерв, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя как работают врачи... хочу сказать, что готова и есть запас", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов о том, готова ли отрасль ко второй волне коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
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