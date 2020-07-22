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Мишустин оценил обеспеченность России зерном
Россия обеспечена своим зерном на 155%, есть возможности для экспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:51
отчет михаила мишустина о работе правительства
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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отчет михаила мишустина о работе правительства, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин оценил обеспеченность России зерном

11:51 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия обеспечена своим зерном на 155%, есть возможности для экспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"На сегодня зерном мы обеспечены на 155%, то есть практически очень серьезные есть возможности для экспорта", - сказал Мишустин.
По его словам, по сахару обеспеченность порядка 125%, мясной продукции - 97%.
"Очень важно, что мы на сегодняшний день самообеспечены и выполнили доктрину продовольственной безопасности", - добавил премьер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
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