https://ria.ru/20200722/1574702600.html
Мишустин оценил обеспеченность России зерном
Россия обеспечена своим зерном на 155%, есть возможности для экспорта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:51
2020-07-22T11:51
отчет михаила мишустина о работе правительства
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574702221.html
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика