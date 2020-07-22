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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам несоблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - два, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:23
война в сирии
война в сирии
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353
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война в сирии, латакия (город), турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:23 22.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам несоблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене, опубликованном на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 2, Латакия – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 факта открытия огня в провинции: Идлиб - 2", - говорится в тексте бюллетеня.
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