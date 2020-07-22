Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем

По информации издания, о работе над данным проектом объявили еще в марте. Ожидалась, что его созданием займется ведущая турецкая компании по производству драматических сериалов, а главную роль исполнит актриса Озге Озпиринджи.

Представитель Netflix не стал напрямую комментировать ситуацию, связанную с "Если бы только" ("If only"), но подчеркнул: "Наша компания по-прежнему серьезно настроена на сотрудничество с нашими коллегами из Турции. Мы гордимся их невероятным талантом. Сейчас у нас в производстве несколько турецких оригинальных проектов, и их будет еще больше. С нетерпением ждем возможности поделиться этими историями с нашими зрителями по всему миру".