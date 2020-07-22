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https://ria.ru/20200722/1574702442.html
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Netflix отменил производство турецкого сериала "Если бы только" ("If only") после того, как власти Турции отказали компании в лицензии на съемку потому, что в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, турция

Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем

11:39 22.07.2020
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© Фото : http://ozgeozpirincci.com.tr/Турецкая актриса Озге Озпиринчджи
Турецкая актриса Озге Озпиринчджи
© Фото : http://ozgeozpirincci.com.tr/
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Netflix отменил производство турецкого сериала "Если бы только" ("If only") после того, как власти Турции отказали компании в лицензии на съемку потому, что в сценарии был персонаж-гей, сообщает Deadline.
По информации издания, о работе над данным проектом объявили еще в марте. Ожидалась, что его созданием займется ведущая турецкая компании по производству драматических сериалов, а главную роль исполнит актриса Озге Озпиринджи.
Однако позже шоураннеры поменяли планы. Правительство потребовало, чтобы стриминговый сервис убрал из сценария героя нетрадиционной сексуальной ориентации. В Netflix не согласились вносить правки и отказались от сериала.
"Из-за этого персонажа разрешение на съемку сериала не было предоставлено, и это очень пугает в будущем", – прокомментировала сценарист Эдже Йоренч.
Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Махир Унал заявил, что турецкие власти заинтересованы в сотрудничестве с американской компанией Netflix, занимающейся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа.
Представитель Netflix не стал напрямую комментировать ситуацию, связанную с "Если бы только" ("If only"), но подчеркнул: "Наша компания по-прежнему серьезно настроена на сотрудничество с нашими коллегами из Турции. Мы гордимся их невероятным талантом. Сейчас у нас в производстве несколько турецких оригинальных проектов, и их будет еще больше. С нетерпением ждем возможности поделиться этими историями с нашими зрителями по всему миру".
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