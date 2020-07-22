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Распространение нового коронавируса
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Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:33
распространение нового коронавируса
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_069c13709aef5b3a5629ce9890b99203.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин

Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19

11:23 22.07.2020 (обновлено: 11:33 22.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что четыре вакцины от коронавируса в России доказали свою безопасность.
В данный момент, как рассказал Мишустин, работы по разработке вакцины ведут все российские научно-исследовательские учреждения. Этим, в том числе, занимаются министерство образования и науки, министерство здравоохранения, ФМБА и Роспотребнадзор.
"В данный момент 17 научных организаций и более 26 видов вакцин, это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность. И по двум фактически клинические испытания находятся на финальной стадии: это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся уже к началу испытаний, это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1061389242775
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Распространение нового коронавирусаОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мишустин
Популярные комментарии
Ура!
22 июля, 11:28
Арсений Новиков
150710011
Для вируса российские вакцины оказались полностью безопасными)
22 июля, 12:41
АЕАрсен Енгибаров
221200339
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