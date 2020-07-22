Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574702290.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:59
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://ria.ru/20200721/1574681979.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3818995dfa571c7cf9af42324156d599.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_194:0:2242:2048_1400x0_80_0_0_17c25f14f7759868d6b079501f218e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

11:21 22.07.2020 (обновлено: 11:59 22.07.2020)
68
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы уточнил, что по данным разведки ЛНР, украинские силовики продолжают размещать бронетехнику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. "По информации нашей разведки, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка (под контролем Киева - ред.) отмечено размещение семи боевых бронированных машин", - отметил представитель оборонного ведомства республики.
Последствия обстрела в Луганской области
21 июля, 23:20
За год перемирия в ЛНР погибли три человека, заявили в Луганске
200000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 122
Допрос предполагаемого «бутовского маньяка». Кадры СК
СК попросит об аресте подозреваемого в нападениях в Южном Бутово
Тула
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Сотрудники специальных служб проводят штурм автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие
Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин: параметры бюджетов регионов надо привести к устойчивому уровню
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Вентиль на трубопроводе
Мишустин рассказал о модернизации магистральных трубопроводов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Захват заложников в Луцке
Суд в четверг изберет меру пресечения захватившему заложников в Луцке
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 601
Мост через реку Амур в Хабаровске
Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Лента новостейМолния