В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данным разведки ЛНР, украинские силовики продолжают размещать бронетехнику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. "По информации нашей разведки, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка (под контролем Киева - ред.) отмечено размещение семи боевых бронированных машин", - отметил представитель оборонного ведомства республики.