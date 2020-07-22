В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 18 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в среду РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июля украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Представитель пресс-службы уточнил, что по данным разведки ЛНР, украинские силовики продолжают размещать бронетехнику в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе. "По информации нашей разведки, в зоне ответственности 93 бригады ВСУ вблизи населенного пункта Причепиловка (под контролем Киева - ред.) отмечено размещение семи боевых бронированных машин", - отметил представитель оборонного ведомства республики.