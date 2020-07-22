https://ria.ru/20200722/1574702221.html
ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет постепенно отменять ограничения на экспорт продовольствия за пределы союза, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:21
2020-07-22T11:25
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика