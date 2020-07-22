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ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет постепенно отменять ограничения на экспорт продовольствия за пределы союза, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:25
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус covid-19
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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353
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отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус covid-19, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика

ЕАЭС отменит ограничения на экспорт продовольствия, заявил Мишустин

11:21 22.07.2020 (обновлено: 11:25 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости/Прайм. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет постепенно отменять ограничения на экспорт продовольствия за пределы союза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наши коллеги, соседи нуждались в определенных видах продовольствия. Было принято соответствующее решение Евразийского экономического союза об ограничении экспорта целого ряда продукции. В настоящий момент уже потихонечку мы будем отменять", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
17 июля, 20:54
Мишустин надеется на преодоление мешающих интеграции ЕАЭС барьеров
200004
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус COVID-19Евразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
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