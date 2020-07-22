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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 122
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 122, сообщает областное правительство. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 122

11:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тверской области за сутки выросло до 122, сообщает областное правительство.
За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 21 июля количество летальных исходов достигло 120.
"Сто двадцать два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За последние сутки в области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4338 случаев. Выздоровели за сутки семь человек, за весь период выздоровели 3749 пациентов.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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