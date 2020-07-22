В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 122

За весенние месяцы в регионе умерли 22 пациента с COVID-19. На 21 июля количество летальных исходов достигло 120.

"Сто двадцать два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За последние сутки в области подтверждены 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за весь период - 4338 случаев. Выздоровели за сутки семь человек, за весь период выздоровели 3749 пациентов.